Luogosano, coniugi arrestati per spaccio di droga

Da due anni avrebbero impiantato una vera e propria piazza di spaccio in un piccolo comune dell'Avellinese. Marito e moglie di Luogosano sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano al termine di indagini coordinate dal Procuratore capo di Benevento, Aldo Policastro.

Altre due persone, residenti nello stesso comune irpino, sono state raggiunte dall'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

Centinaia le cessioni accertate di hashish, marijuana e cocaina che in alcuni casi venivano vendute ai consumatori in sigarette già confezionate. Gli indagati sono stati a lungo monitorati attraverso intercettazioni telefoniche e pedinamenti.

Numerose anche le testimonianze raccolte dagli acquirenti, uno dei quali è stato indagato per favoreggiamento per false dichiarazioni rese agli investigatori. Il Gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura, ha firmato le ordinanze cautelari disponendo gli arresti domiciliari per la coppia di coniugi.