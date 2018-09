CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 21 Settembre 2018, 12:00

MONTELLA - Giustizia per l'operaio Raffaele Musto. A chiederlo i familiari della vittima, ieri mattina, dinanzi all'aula delle udienze preliminari del tribunale di Avellino dove i titolari delle società impegnate nei lavori di rifacimento del sistema fognario, le società in quanto tali e un dipendente dell'ufficio comunale di Montella, sono stati rinviati a giudizio per il decesso sul luogo di lavoro.Il giudice Antonio Sicuranza ha stabilito che dovranno affrontare il processo - che inizierà il 14 gennaio prossimo davanti al giudice monocratico Giulio Argenio - gli imprenditori Antonio Fioretti 47 anni di Atripalda e Antonio Bulfaro, 65enne di Castronuovo di Ponza, titolari delle ditte sotto indagine e rinviate a giudizio in qualità di persone giuridiche, e il 56enne Michele Gambone, dipendente comunale di Montella nonché coordinatore in materia di sicurezza per i lavori finiti in tragedia accusati, in concorso, di omicidio colposo. Raffaele Musto, operaio cinquantenne di Contrada, rimase schiacciato da una frana improvvisa, mentre lavorava nel cantiere per la realizzazione del depuratore nel territorio di Montella, in località Baruso.