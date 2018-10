CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 25 Ottobre 2018, 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi la firma della mozione di sfiducia, domani il passaggio al protocollo comunale e il deposito presso la presidenza del Consiglio. Tra trenta giorni, la quasi certa fine dell'amministrazione a 5 Stelle guidata da Vincenzo Ciampi.Questo il cronoprogramma concordato ad Avellino dalle forze di opposizione per staccare la spina al sindaco grillino, che ad oggi può contare solo su 5 consiglieri del Movimento e due alleati esterni, visto anche il recente strappo con la Lega seguito alla votazione in aula per la vicepresidenza dell'assise.Sta di fatto che ieri, i capigruppo di Pd, «Popolari», «Davvero, «Mai più», «Insieme protagonisti», «SiPuò», e «La svolta inizia da te» hanno condiviso senza distinguo «la necessità di archiviare, subito dopo il voto per il Bilancio consuntivo 2017, l'esperienza di governo del Movimento Cinque Stelle». La mozione, che mette insieme le ragioni contenute nel documento già firmato inizialmente da 10 consiglieri, si arricchisce ora del contributo, numericamente decisivo, dei 6 esponenti democrat, dei 3 della componente «Davvero» dell'ex vicesindaco Gianluca Festa, e di Gianluca Gaeta, consigliere vicino all'ex parlamentare Angelo Antonio D'Agostino. In tutto fanno 20 consiglieri su 33 (sindaco compreso). Più che sufficienti per calendarizzare il Consiglio comunale a fine novembre (13 firme), e votare il provvedimento (bastano 17 sì).