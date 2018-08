Giovedì 16 Agosto 2018, 13:26

I carabinieri della stazione di Caposele hanno tratto in arresto un 50enne responsabile di lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo una segnalazione di lite in famiglia e l'allontanamento d’urgenza del 50enne dalla casa familiare, l’uomo si è procurato delle ferite all’addome con un coltello da cucina: è stato solo grazie all’immediato intervento d alla prontezza di riflessi dei militari che vanamente tentava di colpire con il medesimo coltello, che l’azione non ha prodotto ben più gravi conseguenze.