Appuntamento clou stasera per il Natale Vallatese. Presso il Palatenda Villa Comunale sono attesi Beppe Carletti, musicista, tastierista e fondatore dei Nomadi, e Yuri Cilloni, nuovo frontman della band emiliana dal 2017. Un concerto pianoforte e voce in cui ai classici dei Nomadi, ed a qualche chicca, si affiancherà il racconto. «Un live intimo e coinvolgente allo stesso tempo» ci anticipa il Cavaliere della Repubblica Carletti.

APPROFONDIMENTI Al Comunale parte la stagione teatrale con «Vacanze rumene»

«E' un modo per raccontarci e raccontare 60 anni di storia dei Nomadi». Brani storici partendo dai super classici, tra cui Un pugno di sabbia, Noi non ci saremo, fino ad arrivare alle ultime produzioni. Un modo per far conoscere, se ancora ce ne fosse bisogno, Yuri Cilloni, la nuova voce dei Nomadi. A lui il compito di raccogliere l'eredità di Augusto Daolio dopo gli splendidi 18 anni di Danilo Sacco e la breve parentesi di Cristiano Turato. Per Cilloni, da cantante dei Lato B (cover band dei Nomadi), è stato facile per lui inserirsi «E' la sua occasione. Ce la sta mettendo tutta. E' nomade al 100%, va e piace. Nei brani di Augusto c'è dentro in pieno».

Non è la prima parentesi di Carletti lontana dalla sua creatura. Di recente ha pubblicato un album solista strumentale, Sarai per sempre, che ha avuto il suo riscontro anche cinematografico come colonna sonora di due film ed un corto. «E' una piccola soddisfazione personale, ma non sono mica Morricone, sono semplicemente Carletti». Non è stata la sua prima digressione strumentale. Nel 1972 con lo pseudonimo di Nemo, vendette più di centomila copia con il singolo, tutto moog, 20.000 leghe. E' l'ennesimo ritorno in Irpinia. La scorsa estate, in full band, sono stati a Caposele. «Un ritorno piacevolissimo. Nel tempo abbiamo imbastito tanti rapporti ed è nata anche qualche amicizia. E' sempre un piacere tornarci. Apprezzo molto i vostri vini. E poi c'è la buona cucina, ma soprattutto la varietà, le differenze da paese a paese, una caratteristica comune a tutto il territorio italiano. In Italia non ci riesco, mi devo proprio impegnare a mangiar male». Due gli obiettivi per il 2023: festeggiare adeguatamente il sessantennale dei Nomadi (la seconda band più longeva al mondo dopo i Rolling Stones), ma prima c'è da riprendere una tradizione interrotta in epoca pandemica: il tributo ad Augusto Daolio il 18 e 19 febbraio 2023 a Novellara nella casa dei Nomadi dove vive lo stesso Carletti e dove è vissuto e morto Daolio.



Un Eugenio Bennato da non perdere stasera (20.30) presso la Chiesa di San Michele Arcangelo a San Michele di Serino. Il cantautore partenopeo dirigerà l'ensemble vocale de Le Voci del Sud (Letizia D'Angelo soprano, Daniela Dentato mezzosoprano, Laura Cuomo contralto, Francesco Luongo tenore, Angelo Plaitano baritono, Edoardo Cartolano basso, Ezio Lambiase chitarra classica) in Qualcuno sulla terra canzoni inedite sulla creazione live tratto dal suo omonimo concept album del 2020 ispirato ai sette giorni della Creazione.



Continuano gli appuntamenti musicali collegati ai Mercatini natalizi in Piazza Libertà ad Avellino. Stasera sarà protagonista la Scuola di Tarantella montemaranese.



Appuntamento al Circolo della Stampa di Avellino alle 20 con lo Zia Lidia Social Club per l'Omaggio a Lina Wertmuller. Seguirà la visione di Film d'amore e d'anarchia.

Alle ore 19,30, presso l'edificio ex Scuole Elementari, in via Sottana 1 alla frazione Preturo, il XXV Festival Regionale del Teatro Amatoriale Città di Montoro propone un classico del teatro di Eduardo: Non ti pago!. I tre atti saranno portati in scena dalla Compagnia Teatrale Così per caso di Salerno con la regia di Maria Caiafa.