Tutto pronto al Teatro Comunale di Lacedonia per la prima di un cartellone senza precedenti. Si va dal concerto evento di Uto Ughi e Bruno Canino a Erri De Luca, da Nino Frassica a Dario Vergassola, da Francesco Cicchella a Paolo Caiazzo, da Arturo Brachetti agli Articolo 31, dagli Oliver Onions a Vittorio Sgarbi prima del gran finale con Eugenio Bennato, Van de Sfroos, Pino Aprile e Bandabardò. Si parte stasera (alle 21.30) con la commedia Vacanze rumene per la regia di Stefano Sarcinelli. Sotto l'obiettivo un tema serio, concreto, ma soprattutto attuale, come quello della crisi del lavoro, affrontandolo con leggerezza, originalità, stile e tanta ironia. In scena Fabrizio Gaetani, Mauro Bellisario e Christian Generosi. Venerdì sarà la volta di Bis l'atteso show di Francesco Cicchella, attore, comico, imitatore, cantante e musicista, artista eclettico e istrionico tra più interessanti del panorama italiano. Per info botteghino teatro 333-7448095 oppure 339-4560657.



Stasera alle 18 al Monopolio - Laboratorio di cultura popolare, nel solco degli incontri sulla storia della musica degli anni Ottanta e Novanta, della scena artistica e politico-culturale, promosso dal collettivo Dopolavoro Culturale, si terrà l'incontro con Marco Messina dei 99 Posse.

Dialogherà con Paolo Picone, Renato Celano, Francesco Festa e Antonio Cammisa sul percorso artistico, poliedrico e altamente creativo proprio e della band. Messina, la mente elettronica dei 99 Posse, è autore di colonne sonore e insegna all'Accademia di belle arti di Palermo Sound Design e Progettazione degli spazi sonori e sperimenta sempre nuovi ensemble musicali. A seguire, ci sarà la sua esibizione.

Alle 21, presso il Centro Polifunzionale un tuffo nella musica degli anni '70 con lo storico complesso dei Giardino dei Semplici nato nel 1974 ed a cui sono legati collaborazioni importanti come quella di Toto Savio (loro produttore) e del paroliere Giancarlo Bigazzi. M'innamorai, Tu ca' nun chiagne, Miele alcuni dei loro successi. Falsetti e melodia di quegli anni saranno protagonisti, così come Christmas, album del 2018 che contiene hit internazionali rivisitate e alcune rielaborazioni. Senza il fondatore e batterista Gianni Averardi (via nel 1980) ed il chitarrista e coautore Gianfranco Caliendo (fino al 2012) oggi il gruppo può contare sugli altri due membri della formazione originaria, Andrea Arcella e Luciano Liguori, oltre a Tommy Esposito e Savio Arato.



Alle 19, presso il Castello Marchionale di Taurasi, si terrà il concerto del pianista olandese, Paul Balke. Autore, giornalista ed esperto di vini, Balke suonerà musiche di Bach e Chopin. L'ingresso è gratuito, ma si chiede di dare un contributo per le vittime della guerra in Ucraina.



Alle 18.30 al Circolo della Stampa appuntamento con il cantautore Andrea Pinto che presenta il suo quarto ed ultimo album Gloria Victis Si tratta di 14 tracce in cui Pinto oscilla tra l'intimismo dei suoi testi e di quelli affidati a Dino Verde, alla soluzione musicale di grande impatto ed apertura, sia essa acustica o di natura elettrica. Da anni trapiantato a Leopoli in Ucraina, è rientrato in Italia sul finire del 2021. Pinto canta l'emarginazione, dando importanza a chi non ha molta voce. Parallelamente alla musica, la vena artistica di Pinto ha trovato sfogo anche nella poesia. Senza titolo, tempo, senso e soluzione (Nulla die Edizioni, 61 pp, 10 euro, disponibile in tutte le librerie e negli store on line) è una silloge che accoglie 45 sue liriche. Ne saranno lette alcune prima dell'esibizione live dell'artista.