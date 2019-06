CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 11 Giugno 2019, 12:00

Toccherà a Gianluca Festa archiviare la storia di degrado di via Amatucci. Le attese pre-assegnazioni che avrebbero dovuto segnare lo spostamento di circa 33 inquilini tuttora allocati nei prefabbricati post terremoto a due passi dal centro, verso le nuove case ormai pronte a via Luigi Imbimbo, infatti, non si sono materializzate nemmeno ieri pomeriggio. Dopo le polemiche che avevano accompagnato lo slittamento del tavolo già fissato per la scorsa settimana, presso il Comando della Polizia Municipale, il colonnello Michele Arvonio ed i rappresentanti sindacali di categoria hanno toccato con mano la complessità della vicenda e rinviato ancora la firma.