Sabato 30 Marzo 2019, 13:15

«Occorre recuperare quella attrattività delle zone interne. Il Mezzogiorno deve diventare un grande hub attrattivo di investimenti, specialmente dopo la Brexit». Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine di un convegno promosso a Taurasi sui temi dello sviluppo delle zone interne. «È una grande occasione per l'Italia - ha aggiunto Boccia in riferimento alla Brexit - che deve rifiutare l'idea di essere un Paese periferia dell'Europa ma investire su quella di un Paese centrale tra Europa e Mediterraneo: dentro questa visione, il Mezzogiorno diventa centralissimo».Prima di tutto, però, è necessario riportare «la questione lavoro al centro dell'attenzione del Paese. Le regioni che hanno tenuto di più durante la crisi - ha detto Boccia - sono state quelle con maggiore vocazione industriale. La sfida che il Paese ha davanti è quella di ripartire dalla questione industriale e dal Mezzogiorno». Boccia ha anche sottolineato come «il settore agroalimentare può diventare una punta avanzata nell'economia delle regioni meridionali».