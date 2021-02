Ancora un decesso da mettere nel conto complessivo della pandemia. È il quarto in due giorni che si registra in Irpinia.

È morto dunque ieri mattina nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati, un paziente 77enne di Cervinara, Domenico Ceccarelli, noto docente in pensione. Il professore era ricoverato dallo scorso 24 gennaio nel plesso di contrada Amoretta. Sconcerto e dolore in tutta la Valla Caudina. Il 77enne ha formato intere generazioni di studenti. Diversi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia, a conferma della stima e dell'affetto per il compianto insegnante. Un'ondata di dolore che 24 ore prima aveva già travolto la Valle Caudina, con il decesso di un 90enne, e Mercogliano, con la dipartita di una 85enne, fino addirittura a toccare gli Stati Uniti, con la morte di un 54enne turista americano.



Le vittime del Covid-19 in Irpinia sono 234 dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 176 dalla scorsa estate. Ufficializzati, ieri, altri 31 casi su 820 tamponi analizzati. Il tasso di positività crolla al 3,8%, rispetto al 7,5% del giorno precedente. Il bollettino dell'Asl riporta 1 nuovo contagio ad Atripalda, 1 ad Avella, 4 ad Avellino, 1 a Bagnoli Irpino, 1 a Caposele, 1 a Cervinara, 1 a Forino, 1 a Grottolella, 1 a Mirabella Eclano, 1 a Monteforte Irpino, 1 a Montella, 2 a Montemiletto, 3 a Montoro, 2 a Morra De Sanctis, 1 a Nusco, 1 a San Sossio Baronia, 2 a Sant'Angelo dei Lombardi, 2 a Solofra, 3 a Torrioni e 1 a Vallata. Altri casi sono segnalati dal sindaco di Montemarano, Beniamino Palmieri: «Dopo alcune settimane di tregua, registriamo sul nostro territorio 2 nuovi contagi al Covid-19 come comunicato dall'Asl, ed altri 4 oggi (ieri per chi legge, ndr). I nuovi positivi, al momento, versano in discrete condizioni - spiega Palmieri dalla sua pagina Facebook - Si aggiungono agli 11 ancora positivi ma in via di guarigione. Il totale dei contagiati è pari a 17. Esprimo a tutti loro la nostra vicinanza insieme all'augurio di una pronta guarigione. Alla comunità continuo a raccomandare massima attenzione nei comportamenti e nel rispetto delle regole che abbiamo imparato a conoscere per ridurre il contagio».



Raccomandazione alla prudenza, al rispetto delle misure di contenimento e invito a ridurre le uscite e le occasioni di incontro, arrivano anche dal sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto, che tra ieri e l'altro ieri s'è trovato a contabilizzare 17 positivi nella sua città. «Abbiamo intensificato i controlli già da tempo, abbiamo messo in campo quanto è di nostra competenza, ma servono comportamenti adeguati da parte di tutti. Il passaggio alla zona gialla non è un liberi tutti. Anzi, il fatto che le misure siano meno restrittive deve spingerci ad alzare ulteriormente la guardia per scongiurare altri rischi nella nostra città», sottolinea Giaquinto.

A Monteforte Irpino, altro caso nella scuola primaria Montessori di Alvanella, già chiusa da giorni dal primo cittadino Costantino Giordano per la positività di due allievi. Questa volta il contagio da Coronavirus riguarda una insegnante, che però non si recava al plesso già da qualche giorno prima dello stop alle lezioni. Si ribadisce l'invito a evitare allarmismi.



Prosegue poi l'attività di screening a Montella, presso il drive in di San Francesco a Folloni. I controlli proseguiranno «ancora questo fine settimana per molte delle persone attualmente in isolamento - fa sapere la fascia tricolore, Rizieri Buonopane - Purtroppo, registriamo la comparsa di sintomi un po' più seri per alcune persone risultate positive. Stiamo monitorando ogni singola situazione in collaborazione con i medici di base. In collaborazione con l'Asl, abbiamo concordato il ricovero di una nostra concittadina presso il Covid Residence allestito a San Francesco. La situazione - ammette il sindaco Buonopane - rimane complicata ed in continua evoluzione, anche alla luce delle attività di tracciamento che stiamo effettuando».

Con i 31 contagi di ieri, il bilancio della provincia di Avellino restituisce 10.062 casi nella seconda ondata, compresi guariti e decessi.

Sul fronte dei ricoveri ospedalieri, sono 38 i pazienti affetti da Covid-19 che si trovano all'azienda ospedaliera Moscati. All'ospedale Frangipane di Ariano Irpino se ne contano 13. Sono 2 i pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva e 11 in Area Covid, di cui 6 (su 16 posti letto) in Medicina e 5 (su 10 posti letto) in Sub-Intensiva.



