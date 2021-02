Quarto decesso in meno di 48 ore in Irpinia a causa del Coronavirus. È deceduto oggi nella terapia subintensiva del Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati Moscati di Avellino, un paziente 77enne di Cervinara (Avellino). L'anziano era ricoverato dal 24 gennaio scorso. Ieri, sempre a causa del Covid-19, sono morte altre tre persone nel presidio ospedaliero del capoluogo irpino. Tra loro, uno statunitense di 54 anni che era arrivato in Irpinia per una vacanza. Poi la tragedia. Il 54enne soffriva di altre patologie.

