Saranno restituiti ai donatori i 230 mila euro raccolti per dotare l'ospedale di Solofra, in provincia di Avellino, di cinque posti letto di terapia intensiva.. «il comitato aveva proceduto ad affidare il progetto a professionisti privati per la realizzazione della terapia intensiva. Solo in questo modo era stato detto ai componenti del Comitato, l'Azienda ospedaliera avrebbe potuto accettare la donazione» dicono i promotori. Secondo Gianni Gaeta, presidente del comitato Pro Covid 19 Solofra-Montoro, il comune di Solofra avrebbe negato una serie di autorizzazioni richieste dai progettisti incaricati dal comitato. «Volevamo semplicemente realizzare cinque posti di terapia intensiva chiavi in mano all'ospedale». Dopo aver bloccato a 230 mila euro il flusso di donazioni che continuavano ad arrivare, il comitato sta ora procedendo alla restituzione delle offerte ai singoli donatori.