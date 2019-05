CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 8 Maggio 2019, 12:00

La Conferenza dei servizi indetta a Roma ieri mattina - per la valutazione e l'approvazione del progetto definitivo Hirpinia-Orsara si è chiusa con una sostanziale condivisione di tutti i partecipanti. La prima parte dei lavori è stata contraddistinta dalle relazioni tecniche di Roberto Pagone e Lucio Menta, ingegneri di Rfi. Poi l'intervento di un collega di Italferr, società progettista. Sulla strategicità del progetto non ci sono dubbi: tutti i sindaci hanno già lasciato intendere che i propri deliberati saranno positivi. Legittimi gli interrogativi posti dai primi cittadini nei cui territori è presente l'attuale rete ferrata oggetto di futura dismissione. Così ad esempio, le voci dei sindaci di Casalbore, Buonalbergo e Savignano Irpino hanno racchiuso un quesito. Quali collegamenti avremo in futuro? Ma su questo sia Rfi che la Regione Campania hanno assicurato che in un quadro di accordo tra Provincia e Regione si potranno presentare progetti per riutilizzare le aree dismesse. Qualche amministratore ha avanzato anche l'ipotesi di realizzare piste ciclabili, così come avvenuto nella Valle Telesina per la ferrovia dismessa.