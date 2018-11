CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 23 Novembre 2018, 08:48

La lite davanti alla tv, poi l'omicidio. Gimmelli scatenato sotto l'effetto della droga è autore dell'omicidio di Claudio e dell'aggressione a Ylenia. Infine si lancia dalla finestra dopo essersi inflitto delle ferite ai polsi. Davanti alla tv il suo ultimo momento di lucidità. Gianmarco ora è tra la vita e la morte. Ieri sera l'ultimo bollettino medico lo dava in gravissime condizioni. Un aneurisma cerebrale lo ha colpito. È intubato, in rianimazione, e respira dunque con l'ausilio di una macchina. Lo stato di coscienza è praticamente nullo: è in coma profondo per le gravi condizioni neurologiche.I tre erano davanti al televisore a vedere un film prima della tragedia, forse una parola di troppo, forse gli effetti di un micidiale mix di droga (cocaina o Mdma) con l'alcol, ha fatto lievitare i toni di quello che magari poteva essere semplicemente uno screzio. Spuntano nuovi particolari sul delitto di Calata Santa Lucia alle Fornelle ad Avellino. Prima che la situazione degenerasse, i tre ragazzi erano insieme seduti a guardare la tv. Poi è successo qualcosa, che ha portato all'omicidio di Claudio Zaccaria e al ferimento di Ylenia Fabrizio.La lite è deflagrata. Un debito o la droga? Restano gli interrogativi sui motivi di tanta efferatezza.