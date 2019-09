CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 8 Settembre 2019, 12:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un amore fraterno, profondo e infinito, che va oltre la morte. Ha vegliato per tutta la notte il cadavere della sorella di qualche anno più piccola deceduta per un arresto cardiaco. Marianna Abate, avellinese di 81 anni, è stata trovata dagli agenti di polizia municipale al capezzale di Concetta, 78 anni, che aveva esalato l'ultimo respiro qualche ora prima. Marianna aveva il viso stanco. Aveva capito che Concetta non c'era più. Con dolcezza continuava ad accarezzarla. Una scena che ha intenerito e commosso gli agenti del colonnello Michele Arvonio che le conoscevano da tempo. Sul posto anche gli assistenti sociali che le seguivano e il personale del 118. Quando sono intervenuti presso l'abitazione in via Beata Crescitelli alcuni non sono riusciti a trattenere le lacrime. Erano quasi le quattro del mattino. Sono stati i condomini del palazzo ad allertare i soccorsi, quando hanno avvertito un lamento provenire dall'appartamento delle due sorelle. I vicini di casa non hanno perso tempo. Hanno chiesto subito aiuto. Così la drammatica scoperta.