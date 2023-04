Insegnante sedotta, truffata di 40mila euro e abbandonata

Ha sottratto alla sua compagna circa 40mila euro con la promessa di riuscire a far superare il concorso nelle forze di polizie alle figlie della donna, separata da anni. Quest’ultima aveva intrapreso anche una convivenza con Francesco Servodio, della provincia di Benevento conosciuto due anni fa on line.

La donna – insegnante con un matrimonio fallito alle spalle - talmente soggiogata non si era resa conto di essere finita nelle grinfie dell’uomo sbagliato e con il quale aveva avviato anche una relazione stabile, fino all’amara scoperta delle truffe poste in essere dall’uomo anche nei confronti di altre persone.

Infatti l’insegnante si è anche indebitata, sottoscrivendo prestiti e un mutuo per sopperire alle richieste dell’uomo di continue somme di denaro. Quando ha compreso di non essere l’unica a esser stata truffata dall’uomo ha presentato immediatamente una denuncia contro di lui, decidendo di interrompere la relazione sentimentale.

L’uomo smascherato ha fatto poi perdere le sue tracce. Infatti ora è irreperibile. Per lui, il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Avellino, Paolo Cassano, ha disposto il rinvio a giudizio. Il processo con le accuse di truffa aggravata e stalking aggravato, inizierà il prossimo 3 ottobre, davanti al giudice monocratico Gennaro Lezzi. La donna si è costituita parte civile ed è rappresentata dall’avvocato Antonietta De Angelis che nel corso dell’udienza preliminare ha chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio per il truffatore. Stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti dopo la denuncia presentata dall’insegnante truffata, l’uomo avrebbe millantato credito anche nei confronti di altre persone.