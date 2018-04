Sabato 7 Aprile 2018, 20:13

Vinto dal rimorso, e forse anche per il fatto che i carabinieri erano ormai vicini alla sua identificazione, ha restituito il denaro che alcuni giorni fa aveva portato via dalla cassaforte della chiesa di Santa Maria a Montoro. Il denaro, in tutto 3.570 euro, è stato lasciato in una busta all'interno dell'auto del parroco, parcheggiata davanti ai cancelli della chiesa.