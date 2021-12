Morto Andrea D'Urso, capitano d'impresa tra concerie e pasta

L'Irpinia perde una mente brillante e un cuore nobile. E' venuto a mancare la notte scorsa Andrea D'Urso, imprenditore nel settore conciario e nel mondo della pasta con il marchio Graziano.

D'Urso, 45 anni, di Solofra, si è distinto per aver dato lustro alla tradizione gastronomica irpina riportando in auge antichi formati come il fusillo avellinese, la maccaronara e le cannazze. La sua prematura scomparsa ha sconvolto l'intera comunità....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati