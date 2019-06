CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 24 Giugno 2019, 12:00

I dipendenti della Novolegno affiancheranno in massa, domattina, i lavoratori dell'indotto Whirlpool, Scame Mediterranea Pasell srl Cellubock, davanti alla Prefettura di Avellino, in occasione del sit-in di protesta, e hanno anche chiesto un incontro rapido col prefetto. Rischia di schizzare nuovamente in alto il termometro che ormai da mesi misura la rabbia dei dipendenti della fabbrica di Arcella di Montefredane che il gruppo Fantoni ha deciso di chiudere. La holding friulana, infatti, con tanto di notizia ufficiale apparsa la scorsa settimana sulle colonne del Messaggero Veneto, ha annunciato di voler investire altri venti milioni di euro nello stabilimento madre di Osoppo, oltre agli ottanta milioni già sbandierati che hanno di fatto creato una sorta di spaccatura tra le due realtà produttive, non ricordando neppure minimamente la decisione presa mesi fa sulle sorti dell'azienda irpina.