Picariello, Aiello celebra il suo eroe

Domenica 30 Settembre 2018, 22:39

Eroe di guerra, uno dei tanti figli dell’Irpinia che hanno combattuto per la Patria. Sabato sera è tornata in Italia, dopo 74 anni, la salma del soldato di Aiello del Sabato, Carmine Picariello. Nato il 31 gennaio 1909, Picariello morì durante la prigionia nel campo di Bergen Belsen, in Germania, il 13 dicembre 1944. La salma dell’eroico soldato è stata trasferita presso il cimitero di Fossano, in provincia di Cuneo, dove risiede da diversi anni il figlio Francesco. Ma la comunità di Aiello del Sabato non lo ha dimenticato. Con lo stesso figlio, i nipoti, i cugini e tutti i parenti è stata organizzata per questa sera (ore 19) una messa nella chiesa di Maria Santissima della Natività. Un ultimo abbraccio del paese a uno dei suoi figli che perse la vita per combattere a difesa della Nazione. Uno dei tanti che dall’Irpinia, dal Sud macinò centinaia di chilometri sui vari fronti di guerra. Il suo sacrificio dev’essere ricordato.