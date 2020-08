Prende forma il nuovo terminal di interscambio ferro-gomma della porta est della città.

Il progetto definitivo, sotto l'egida del settore strategico Piu Europa del Comune di Avellino è stato appena messo a punto e ora è pronto ad essere inviato a Rete Ferroviaria Italiana ed ai suoi partner. Non manca che la firma, prevista ad horas, del relativo protocollo di intesa. L'invio potrebbe avvenire già in giornata. «Un Protocollo - spiega l'assessore all'Urbanistica Emma Buondonno - che ci darà un accordo quadro triennale per realizzare i progetti. Il Comune coordinerà l'operazione dal punto di vista amministrativo per attirare i finanziamenti».

Si tratta di opere di grande strategicità, per un valore complessivo di 10 milioni di euro. Prima di tutto, la realizzazione dell'area di interscambio, ferro-gomma, nel piazzale posto accanto alla Stazione di Borgo Ferrovia. Quindi, la Casa dello Studente, la valorizzazione dei manufatti storici e, via via, il progetto di riqualificazione anche energetica di via Tedesco, fino al Convento di San Generoso. Un piano ambizioso che dovrà anche cambiare il volto della porta est della città di Avellino. La rotatoria di Borgo Ferrovia dovrà scomparire, in ragione di una piazzetta antistante alla stazione, con accanto un parcheggio multifunzione. In quell'area bisognerà organizzare il sistema di interscambio tra i treni, i bus perché l'amministrazione ha più volte parlato di un terminal ad est e uno ad ovest e i mezzi della Metropolitana leggera. «Partendo dal protocollo di intesa firmato nel 2018 - continua Buondonno - portiamo avanti anche temporalmente quel lavoro. Tra gli obiettivi fondanti del progetto, c'è sicuramente l'implementazione del sistema di connessione tra la città di Avellino e i poli universitari di Fisciano e Benevento».

È il progetto della Metro delle Università, sul quale anche Rfi è pienamente in sintonia. «Attraverso la valorizzazione degli scambi intermodali ferroviari spiega ancora l'assessore possiamo attrarre studenti fuori sede, ma anche evitare che i nostri se ne vadano». Via via che ci si approssima al centro storico, il progetto prevede un riammagliamento che passa sia per il boulevard di via Tedesco (alberi, marciapiede, posti auto e nuova illuminazione), che con i progetti di riqualificazione della porta est previsti con i fondi Pics. «Nel mezzo ricorda ancora Buondonno c'è il corridoio ecologico del Fenestrelle, a Parco Santo Spirito, e la valorizzazione dei punti culturali: Casina del Principe, il Convento di San Generoso e delle suore o il Castello». Ma non solo. Dall'altro lato, c'è la realizzazione del terminal di interscambio a Borgo Ferrovia che dovrà fornire nuovi servizi e nuove connessioni con l'Alta Irpinia: «A partire evidenzia l'assessore dal progetto della tratta ferroviaria Avellino-Rocchetta Sant'Antonio». Dal punto di vista operativo, è in atto poi il ragionamento sull'acquisizione dell'area, attualmente di proprietà di Rete ferroviaria italiana. Se il sindaco Festa spinge da molto tempo per un comodato d'uso gratuito a vantaggio della città, è in ballo pure la possibilità di un acquisto, con 500.000 euro, di quel piazzale. Ci sarebbero apposite risorse Cipe. Anche qui la partita è ormai entrata nel vivo.

Per finire, l'importanza dell'operazione viene rimarcata da Buondonno anche alla luce delle opportunità che offre per la rigenerazione ecosostenibile dell'area industriale di Pianodardine, che vive importanti problemi di inquinamento. «A Borgo Ferrovia e nel nucleo avellinese dice possiamo realizzare una vasta operazione, perché è più agevole intervenire nelle aree sottoutilizzate o addirittura dismesse. Non solo partendo dall'ex Isochimica, ma anche spingendoci a quel vasto mondo che versa in stato di abbandono».

