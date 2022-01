Prete chiede 30mila euro ad anziana: «Così sua nipote entrerà in Finanza»

«Bastano trentamila euro e sua nipote supererà le prove di ingresso al concorso per finanzieri». È stata la promessa fatta nel mese di ottobre 2021 dal sacerdote amico ad una donna di Cervinara di 67 anni. La donna voleva in qualche modo aiutare la nipote in quel passaggio cruciale e aveva confidato questo desiderio ad una sua amica. In pochi giorni il contatto con il sacerdote, ordinario militare originario di Montesarchio e in servizio a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati