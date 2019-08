Martedì 20 Agosto 2019, 12:19

Residui vegetali bruciati poco distante dalle zone residenziali: altre tre persone sono state denunciate perché responsabili dell'immissione nell’aria di fumi: nonostante il divieto di bruciatura nell’attuale periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, infatti, intenzionalmente avevano appiccato il fuoco per lo smaltimento di sterpaglie e residui vegetali derivanti dalla lavorazione dei loro fondi agricoli, ubicati in agro del comune di Quindici.