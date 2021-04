Rapina in casa, immigrato ferisce due fratelli: preso

Rapina in casa, arrestato un immigrato in Irpinia. I carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno ammanettato un 30enne di origini gambiane. Il giovane si è intrufolato in un appartamento riuscendo a impossessarsi di un portafoglio contenente una cospicua somma di denaro. Subito è scappato via, ma è stato raggiunto dalla vittima del furto e dal fratello, presenti in casa.

Dopo una breve colluttazione, il giovane straniero è riuscito a divincolarsi e a darsi alla fuga. I carabinieri intervenuti sul posto hanno trovato lo smartphone che era stato perso dal 30enne. Così lo hanno individuato e arrestato. I due fratelli sono stati costretti alle cure dei medici per le ferite riportate nella colluttazione.