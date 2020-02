Prima vittoria ritrovata del 2020, pratica salvezza archiviata e discorso playoff riaperto. Sul neutro di Vibo Valentia, contro un Rende disperato, l’Avellino ha dato una svolta alla sua stagione. Tutto merito di un colpo di testa di Garofalo, ventenne che Capuano ha nella ripresa avuto il coraggio di spedire in campo al posto del capitano Di Paolantonio. Una intuizione vincente che ha sbloccato una partita dai toni accesi per l’alta posta in palio. Ultimo aggiornamento: 20:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA