Giovedì 27 Settembre 2018, 12:00

ARIANO IRPINO - Avviata indagine interna agli uffici comunali per comprendere come mai all'interno e all'esterno dell'ex macello intercomunale di Camporeale si trovassero rifiuti di ogni genere, tra cui una catasta di pneumatici, materiali ferrosi e residui vegetali, al momento dell'apposizione dei sigilli da parte della Compagnia della Guardia di Finanza di Ariano Irpino che ha agito su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento.Se l'area dell'ex macello da anni viene utilizzata solo per la sistemazione provvisoria di cassonetti e campane per la raccolta del vetro recentemente eliminati dalle strade e dalle piazze del centro storico e dalle periferie, come mai si sarebbe trasformata in una discarica a cielo aperto? Se è vero, inoltre, che i pneumatici non provengono da mezzi del Comune, perché non è stata fatta a suo tempo la necessaria segnalazione di sversamento anomalo?A questi interrogativi devono rispondere, ovviamente, i responsabili di alcuni servizi comunali. Ma la Procura della Repubblica di Benevento, che ha fatto ricorso all'articolo 321 del codice di procedura penale per evitare attualmente l'accesso di persone all'interno dell'ex macello intercomunale, intende sicuramente andare oltre: mira a verificare se, oltre ai rifiuti in superficie, ci possano essere eventuali rifiuti interrati.