«Non una sagra, non un fiera, ma un festival dove arte, cultura, paesaggio, enogastronomia di qualità, si fondono per dare vita a quattro giorni in grado di rendere protagonista la nostra comunità, la nostra terra, le nostre aree interne»: testo e musica di Antonio Capasso della Pro Loco di Lioni che ha voluto così cesellare il significato di Riti di Fuoco.

La manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, è in programma dal 7 al 10 dicembre nel centro storico di Lioni. Quattro giorni per rivivere e riscoprire le tradizioni irpine e non solo in un'atmosfera intima e di condivisione i falò artistici, gli spettacoli itineranti di strada, i concerti, gli spettacoli teatrali, le maschere e l'enogastronomia il tutto distribuito in un cartellone che è stato presentato ieri presso il Circolo della Stampa di Avellino.

Tra gli ospiti la cantante Ginevra Di Marco (in concerto il 9 dicembre ed ospite il 10 per la degustazione dei vini) e lo scrittore Franco Arminio (evento conclusivo del 10 dicembre).

«È dal 2018 che ci siamo prefissati insieme alla Pro Loco l'obiettivo di narrare le tradizioni e le leggende d'Irpinia e delle aree interne del Mezzogiorno» spiega l'assessore al turismo ed alla promozione del Comune di Lioni, Maria Antonietta Ruggiero. «Mi piace definirlo un laboratorio artistico, culturale, sociale, dove le varie leggende e tradizioni s'incontrano. In questa edizione ospiteremo due riti che arrivano da fuori regione: la Ballata dell'Uomo Orso (tra gli spettacoli itineranti di sabato 9), rito molisano, un viaggio introspettivo nelle paure e nei pregiudizi delle persone ed un rito lucano, ed Il Carnevale di Tricarico (venerdì 8): rappresenterà una mandria in transumanza nei vicoli del centro storico di Lioni».

Il cartellone musicale potrà contare su diversi artisti lionesi. Sarà Viviana Miele con la sua performance canora con sonorità antiche a coinvolgere il suggestivo scenario della Chiesa dell'Annunziata (venerdì 8, ore 18). Ed ancora la canzone sociale dei Makardia (in concerto sabato 9 alle 21), il folk dei Malammeeste (in concerto venerdì 8 alle 21). L'attesa è per Ginevra Di Marco: «Nasce nel Consorzio dei Suonatori Indipendenti al fianco di Giovanni Lindo Ferretti. Credo sia una figura importante nel panorama musicale» continua Ruggiero. «Avremo appuntamenti culturali di rilevanza. Il primo con Emanuela Sic, scrittrice di Guardia dei Lombardi che presenterà un monologo Janara o donna emancipata? (sabato 9, ore 18) con letture di Gilda Rizzi e la Consulta delle Donne di Lioni. Chiuderà il cartellone Franco Arminio. In una location suggestiva come quella della Chiesa dell'Anninziata presenterà il suo libro Sacro minore (domenica 10, ore 18)».

E spazio anche ai laboratori gastronomici, alle escursioni, alla danza. Giocolieri e acrobazie del fuoco tra i vicoli, mostra presepiale, riti dall'Irpinia come l'Osco Rabel, le Janare di Chianche e lo Squacqualacchiun di Teora. Non mancheranno i momenti religiosi come l'omaggio floreale alla statua dell'Immacolata a cura dell'Azione Cattolica. Riti di Fuoco è organizzata dal Comune di Lioni e dalla Proloco Lioni nel'ambito del progetto "Itinerari Irpini tra cultura, storia, teatro e tradizioni".

L'intervento è co-finanziato dal Poc Campania 2014-2020, rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale.