Combes presenta la Propoganda per la primavera

Una riflessione sui tradimenti della sinistra, sul suo indebolimento ideologico, la speranza di un risveglio delle lotte popolari e della ricostruzione di una coscienza di classe progressista c’è tutto questo nel primo libro “italiano” Propaganda per la primavera (Multimedia Edizioni, 160 pag., 15 euro) di Francis Combes. Il poeta francese, fondatore delle Edizioni Le Temps des Cerises, impegnato nel sostegno delle edizioni indipendenti, inventore del progetto “affissioni poetiche” nel metro di Parigi, ospite al Circolo della Stampa di Avellino nell’incontro organizzato dall’Alliance Française Acif V.Hugo, La Casa della Poesia di Baronissi e il Liceo Statale Imbriani. Presentato da Luciana Barile, presidente Alliance Française. e introdotto da Sergio Jagulli, Casa della Poesia di Baronissi, l’autore transalpino ha descritto le vicende narrate nelle 160 pagine del suo ultimo lavoro. Hanno coordinato l’appuntamento Paolo Speranza, Barbara Romano, Rita Pelliccia docenti del Liceo Imbriani.



In Propaganda per la primavera, come egli stesso ha tenuto a sottolineare, «l’immaginazione poetica è di pubblica utilità e la poesia, che manifesta l’umano bisogno di bellezza e di libertà, merita di essere difesa». In questa sorta di «periferia del visibile, si incontrano dettagli eloquenti, drammatici, s’inciampa sulle disuguaglianze sociali, sulle conseguenze del capitalismo, tra i poveri, gli stranieri, i rifugiati per approdare alla complessità dell’esperienza, tra i versi d’amore, tattili, lisci o scabri, spigolosi o smussati. Infinite suggestioni, attraversamenti immaginifici di una scrittura saldamente situata, capace di portarci nell’accordo con il mondo e il sogno di un altrove». Combes è nato nel 1953 a Marvejols in Francia.

Dopo l’infanzia si è trasferito con la sua famiglia a Aubervilliers, nella periferia Parigina, dove vive attualmente con sua moglie, la giornalista Patricia Latour. È laureato in Scienze ed ha studiato lingue orientali. È stato uno dei responsabili della rivista “Europe” e, dal 1981 al 1992, ha ricoperto l’incarico di direttore letterario delle edizioni Messidor. Nel 1993, con un collettivo di scrittori ha fondato le Edizioni Le Temps des Cerises. Impegnato nel sostegno delle edizioni indipendenti, è uno dei fondatori dell’Associazione L’Autre Livre ed attualmente ne è il presidente. Poeta, ha pubblicato quindici raccolte oltre a diverse antologie e libri di prosa.

Le sue poesie sono state tradotte in diverse lingue ed ha tradotto in francese Maïakovski, Heine, Brecht, Attila Joszef, oltre a poeti americani come Eliot Katz e Jack Hirschman. Per quindici anni ha preso parte, con il poeta Gérard Cartier, al progetto “affissioni poetiche” nel métro di Parigi, progetto che attualmente è stato sfortunatamente sospeso dall’azienda dei trasposti parigina. Ha lavorato con diversi musicisti (specialmente con il compositore cileno Sergio Ortega) ed ha scritto diverse canzoni, libretti d’opera e pièces che sono state portate in scena. Impegnato nella vita sociale e politica, egli è anche giornalista, critico e saggista. Combes è stato amico, traduttore ed editore di Jack Hirschman in Francia (suo il disegno sulla copertina di Propaganda per la primavera) con la sua poesia di pubblica utilità esplora le disuguaglianze sociali, le conseguenze del capitalismo, tra i poveri, gli stranieri, i rifugiati.