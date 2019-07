Era scomparso da casa sua, nel comune di Quadrelle, in provincia di Avellino. Lo hanno ritrovato sanguinante sotto a un ponte, con una ferita alla gola. È mistero in provincia di Avellino per quanto accaduto a Quadrelle. Dopo l'allarme dei familiari per la scomparsa dell'uomo, i carabinieri della stazione di Baiano hanno avviato le ricerche che si sono concluse da poco quando è stato ritrovato sotto a un ponte, nei pressi del cimitero di Quadrelle. L'uomo aveva una profonda ferita alla gola che ne ha reso necessario il trasferimento d'urgenza al Cardarelli di Napoli, tramite l'eliambulanza. I Carabinieri sono al lavoro per capire cosa sia accaduto, soprattutto se la ferita sia stata auto-inferta o meno.

Sabato 20 Luglio 2019, 18:53 - Ultimo aggiornamento: 20-07-2019 19:42

