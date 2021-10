Scuola ad Avellino, nuovi bus per gli studenti che escono alle 15

Il ritorno a casa dopo le lezioni per gli studenti degli istituti tecnico-professionali, e non solo, di Avellino, diventa argomento di confronto per ulteriori ed urgenti correttivi da applicare al Piano trasporti dedicato alle scuole. Le difficoltà riscontrate dagli studenti impegnati con la settima ora, almeno due giorni a settimana per classe fino alle 14.45, peraltro segnalate da giorni dalle colonne de Il Mattino, infatti, sono state...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati