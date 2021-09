Scuola ad Avellino, orari differenziati anche per le classi dei più «giovani»

Dopo lo sfalsamento degli orari di ingresso negli istituti superiori, 8.15 per il biennio e 9.15 per il triennio, ad eccezione del liceo scientifico Mancini che inverte le fasce, arrivano anche le indicazioni per le scuole del primo ciclo. Per infanzia, elementari e medie, infatti, la prima campanella dovrà suonare tra le 8.15 e le 8.45.

Ma anche in questo caso ci saranno dei piccoli distinguo. Di questo e di altri elementi del Piano Scuola...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati