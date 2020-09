Stasera “Sei in un Paese Meraviglioso”, il programma di Sky Arte in onda ogni martedì alle 21.15, sarà a Roccamonfina. Prodotto da Autostrade per l’Italia e condotto da Dario Vergassola con Miriam Galanti, quest’anno il fil rouge del programma è infatti la scoperta dei primati più alternativi, inaspettati o ancora poco conosciuti al grande pubblico che caratterizzano molti nostri territori: luoghi, opere d’arte e tradizioni della provincia italiana riconosciute come eccellenze italiane e a volte anche mondiali. Dal formaggio più antico - il cacio di Castel di Sasso - al vulcano più piccolo del mondo, sull’Appennino, domani Roccamonfina sarà la protagonista della puntata. Non tutti sanno infatti che il Paese campano vanta infatti un primato da record: una padella da record… in grado di cuocere ben 1.200 chili di caldarroste in una volta sola!

