Sirignano, a fuoco la baita degli scout e degli escursionisti

A fuoco la baita alla località Pineta Ciglio di Sirignano. La struttura, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, è stata completamente divorata dalle fiamme. All’opera due squadre dei caschi rossi irpini. In passato la baita veniva utilizzata anche come campo scout e ultimamente come punto ristoro per gli escursionisti. Al momento dell'accaduto fortunatamente non c’erano presenti all'interno. Accertamenti in corso per verificare le cause che hanno determinato l’incendio alla struttura della località montana di Sirignano.