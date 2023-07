Nel nome spesso c'è un destino o un proposito. Quel "Festival" nella versione 2023 in luogo del vecchio "Fest", in realtà non nasconde una necessità di essere didascalici o di evitare facili assonanze con il cognome del sindaco. In quel cambio c'è forse racchiuso un messaggio subliminale sulla consistenza del cartellone, o meglio sulla sua colonna sonora. Avellino come Sanremo, il Summer Festival come il Festival della canzone italiana, entrambi accomunati dalla vicinanza alla nuova musica italiana, a quel pop rap imperante. Ed ecco che dopo l'anteprima di Rosa Chemical di lunedì scorso, il successo di pubblico, l'entusiasmo dei più giovani, si punta diritto in quella direzione. In giornata è atteso l'annuncio dell'appuntamento apicale, ma i nomi già si rincorrono da qualche giorno. Sul palco di Avellino ci sarà Tananai. Uno dei protagonisti dell'estate canora italiana, come avevamo anticipato una quindicina di giorni fa, sarà il big atteso della serata. Doveva essere il protagonista unico, ma l'idea di confezionare un evento in grado travalicare l'ambito cittadino, insieme alla partnership con Radio Uno, ha portato il sindaco Festa e l'assessore Luongo a ragionare in termini di happening più che di celebrazione del divo del momento.

APPROFONDIMENTI Avellino: dramma in centro, donna trovata morta in casa Pronto soccorso al collasso stop alle ambulanze del 118 Avellino: dopo 40 anni il Duomo libero dai cancelli

Ecco allora che su quel palco ci saranno altri artisti. Achille Lauro è il nome che, se confermato, rappresenta un'autentica sorpresa. Appena un mese fa aveva annunciato di volersi dedicare esclusivamente alla realizzazione del suo nuovo album. Una pausa dai live che dovrebbe avere come unica eccezione proprio Avellino. Le ufficializzazioni che arriveranno nelle prossime ore definiranno nel dettaglio il tipo di performance a cui si assisterà. Ma le sorprese non dovrebbero finire qui. Il rispetto delle quote rosa anche in musica porterà sul palco una donna. Che possa essere proprio Rose Villain, al secolo Rosa Luini, la cantautrice e rapper milanese che duetta con Achille Lauro in Fragole una delle hit di questa estate? Insomma Fragole, panna e champagne da consumare giorno dopo giorno. Domani l'attesa presentazione di tutto il cartellone avverrà a Piazza Libertà alla presenza del direttore di Radio Uno e del Gr1, Francesco Pionati. Sarà inaugurata anche la club house del festival, un salotto aperto per tutta la durata del festival. Un luogo che avrà una duplice valenza: quella di info point, ma anche punto d'incontro tra artisti, stampa e pubblico cittadino. La partnership con Rai Radio Uno ha già visto il collegamento da Avellino di Torcida. Lunedì sera al microfono di Max De Tomassi si sono alternati il cantautore di Frigento, Luca Pugliese, il presidente dell'Avellino Angelo D'Agostino oltre che i sindaco Gianluca Festa che ha rivelato il nome della tappa irpina di Eurochocolate (9-14 febbriao 2024): "Lovellino".

Intanto il Summer Festival conserverà la sua anima itinerante per i quartieri della città. Partirà sabato sera a Contrada Bagnoli con il trio comico I Ditelo Voi ed un pezzo di storia della musica leggera italiana: Tony Cicco e la sua Formula 3. Sistemata anche la questione relativa alla festa di Sant'Alfonso: Rione San Tommaso era stato privato del suo tradizionale show del 2 agosto dopo che il concerto di Geolier, previsto per quel giorno, era stato spostato a Campo Genova per motivi di sicurezza. Ieri l'annuncio. Invertendo l'ordine dei fattori, il suono non cambierà: il 4 agosto a San Tommaso ci sarà un altro rapper, Rhove. Gli altri appuntamenti con i big della musica sono con Michele Zarrillo (5 agosto, Picarelli), Daniele Silvestri (12 agosto, Borgo Ferrovia), Coma Cose (26 agosto, Rione Parco). All'appello mancano gli show programmati nei quartieri Bellizzi, Rione Mazzini e Valle. Saranno annunciati domani così come il resto del cartellone in cui troveranno spazio l'omaggio ai cantautori italiani, la musica folk, il jazz, ma anche il cinema all'aperta ed ilteatro oltre all'immancabili luminarie.