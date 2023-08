Concertone a piazza Libertà è polemica-sicurezza

Concertone a piazza Libertà scoppia la polemica - sicurezza. I consiglieri comunali di opposizione scrivono al prefetto.

Vista l’autorizzazione per uno spettacolo per 3500 persone per il «quale in presentazione e sui giornali gli organizzatori prevedevano un afflusso di almeno 10mila persone», i consiglieri chiedono al prefetto di «verificare il piano di sicurezza, considerate le previsioni insufficienti a prevenire eventuali problematiche provenienti dal grande afflusso di persone. L’area individuata per lo svolgimento dello spettacolo non è libera da strutture circostanti le previsioni di sicurezza appaiono insufficenti».

Da stamattina in centinaia sotto al palco di piazza Libertà. A esibirsi questa sera, a partire dalle ore 21:30, Tananai, Achille Lauro, Gaia, Matteo Romano, Disco Club Paradiso, Frada, Rizzo e Fluente.

Gli organizzatori fanno sapere che ci sarà un’area dedicata per chi affetto da comprovata disabilità motoria. L’accesso per questa categoria è da piazza Garibaldi.

Dalle 16 scatta invece il piano sicurezza con delle limitazioni alla circolazione.

Per quanto riguarda i parcheggi, sono 2.600 gli stalli per le auto nei pressi del centro, tra questi i quasi mille di piazzale Degli Irpini. Attivo il Bus Enjoy, il sistema di trasporto totalmente gratuito che farà da spola tra il piazzale dello Stadio e campetto Santa Rita per favorire la mobilità in città in vista dell’evento di questa sera.