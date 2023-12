Achille Lauro, esce il docufilm ‘Ragazzi Madre – L’Iliade’: «Questo è il momento di un 2024 epico»

Da giovedì 14 dicembre, in esclusiva su Prime Video, è disponibile il docufilm ‘Ragazzi Madre - L’Iliade’, dedicato ad Achille Lauro, tra i personaggi più interessanti della scena artistica italiana. ‘Ragazzi Madre – L’Iliade’ ‘ è un docufilm che racconta i miei ultimi dieci anni di carriera. Il titolo, ‘Ragazzi Madre’ si rifà un mio disco cult che racconta di questi ragazzi si crescevano da soli, mentre ‘L’Iliade’ si rifà al nuovo mondo che stiamo esplorando. Vi racconterò di me attraverso una chiave nuova, mitologica, dei grandi poemi”. Il docufilm, directed by Achille Lauro e prodotto da De Marinis Group in collaborazione con Prime Video, è stato presentato in anteprima a Roma lunedì 11 dicembre con un secret event dedicato a 400 fan dell’artista al Cinema Antares nel quartiere Montesacro in cui Lauro è cresciuto e ha messo radici la sua passione per la musica e per l’arte. Foto copertina @dcerfotografia / Immagini da Ufficio Stampa