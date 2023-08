Avellino Summer Festival, già in centinaia a piazza Libertà per Tananai e Achille Lauro

Già in centinaia sotto al palco di piazza Libertà per l’evento clou dell’Avellino Summer Festival. A esibirsi questa sera, a partire dalle ore 21:30, Tananai, Achille Lauro, Gaia, Matteo Romano, Disco Club Paradiso, Frada, Rizzo e Fluente. Già presidiata da giovanissimi la prima fila davanti le transenne del palco. L’attesa maggiore è proprio per Tananai e Achille Lauro.

Essendo un festival, tutti gli artisti canteranno sul palco per una durata minore rispetto a un live tradizionale. Le esibizioni dei singoli artisti dureranno infatti circa 30 minuti ognuna. Presentatori d’eccezione per questo festival nel festival: a dare il via alle danze ci sarà Francesco Facchinetti con Angela Tuccia.



