Stop alle ambulanze. Medici e infermieri del pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera Moscati in rivolta. «Non siamo più in grado di gestire i pazienti: dirottate i mezzi del 118 in altri presidi», scrivono gli operatori sanitari del reparto di Emergenza in una comunicazione, indirizzata alla centrale operativa del 118, inviata nel tardo pomeriggio di martedì, quando nella struttura di Contrada Amoretta c'erano ancora 40 persone in carico e altre 20 in attesa. Non si tratta, come da prassi, di una richiesta effettuata dalla direzione medica di presidio ma, come detto, dagli stessi operatori che in quel momento erano di turno sopraffatti dai codici in ingresso. «Si informa - si legge nel documento trasmesso via fax - dello stato di estrema difficoltà nell'assistenza ai pazienti in pronto soccorso. Si invita pertanto ad inviare le ambulanze dell'emergenza territoriale, valutate le condizioni dei pazienti trasportati, presso altri presidi ospedalieri». Al testo, affisso poi in una sala medica del pronto soccorso, qualcuno ha aggiunto a penna: «Senza dignità».

APPROFONDIMENTI Avellino: dramma in centro, donna trovata morta in casa Avellino-Paganese, scontri sul raccordo tra ultras: 20 gli indagati Avellino: dopo 40 anni il Duomo libero dai cancelli

In riferimento, molto probabilmente, alle condizioni di lavoro che medici e infermieri del pronto soccorso di Avellino sono costretti a sopportare da tempo. Troppo tempo. Condizioni aggravate, in quest'ultimo periodo, prima dall'ondata di calore poi dalla fuga improvvisa dei camici bianchi. In tre hanno già lasciato il reparto e altrettanti sono pronti a farlo entro la fine del mese. Circostanza che, come anticipato ieri da Il Mattino, costringerà la direzione strategica a sospendere l'attività (dal primo al 31 agosto) della Medicina d'urgenza per dirottare poi medici e infermieri in pronto soccorso. In merito, contattato da Il Mattino il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Moscati, Renato Pizzuti, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. A prendere posizione sono, invece, le parti sociali e il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi. «In un periodo di crisi dovuto all'emergenza caldo - osserva l'esponente pentastellato - viene meno un essenziale punto di riferimento per le fasce più deboli della popolazione. La crisi di sistema è colpa di chi governa la sanità in Campania da 8 anni. Pochi posti letto disponibili e incapacità di mantenere gli standard minimi di personale previsti dal Ministero sono il segno distintivo dei manager scelti dal governatore. Gli stessi che hanno risposto "obbedisco" alla decisione di De Luca di chiudere il pronto soccorso di Solofra, chiusura che scontiamo con il caos attuale. Del resto, per liste d'attesa e livelli essenziali di prestazioni, la Campania è tra le ultime regioni del Paese».

Licia Morsa, segretaria generale Fp Cgil Avellino, sottolinea: «Abbiamo richiesto un'informativa ed un eventuale incontro con i vertici dell'Azienda ospedaliera Moscati. Il periodo estivo potrebbe portare a riduzione o chiusura momentanea anche di altri servizi». E non esiste ancora un piano di riduzioni e chiusure: «Abbiamo anche chiesto di informarci rispetto all'elaborazione di un piano e soprattutto di condividere eventuali percorsi su come affrontare le inevitabili criticità che si genereranno. La richiesta è stata inoltrata per conoscenza anche al prefetto Paola Spena e alla Regione».

Per Massimo Imparato, segretario generale Cisl Fp Irpinia-Sannio, «siamo di fronte ad un caos annunciato, frutto di carenze e di inadempienze che persistono da troppo tempo». Dunque, «bisogna accelerare sulla riapertura del Landolfi di Solofra per attenuare la pressione sul Moscati e al tempo stesso far partire la medicina territoriale. Se il sistema non è messo in rete, realizzando le prime cure sui distretti, i nosocomi saranno sempre più saturi». Mario Musto, capo dipartimento sanità Cisl Fp Irpinia-Sannio, e Silvestro Iandolo, segretario aziendale al Moscati, si soffermano sulla sospensione della Medicina d'urgenza: «Il rischio che anche questo reparto possa bloccarsi, come sta già accadendo per altre divisioni, è concreto. Andiamo avanti solo grazie alla grande disponibilità e alla dedizione costante del personale». Romina Iannuzzi, segretario territoriale Nursind, e Michele Rosapane, segretario aziendale Nursind al Moscati, osservano: «Il sistema sanitario regionale, in emergenza-urgenza, è già crollato. Il presidente De Luca non sa come tenere aperti i pronto soccorso dei Dea di secondo livello. Già nei mesi scorsi, in un'audizione in quinta commissione, le organizzazioni sindacali del comparto denunciarono una situazione prossima al collasso. Siamo ancora l'unica regione in Italia a non aver recepito le linee di indirizzo nazionali sui pronto soccorso. E in questo contesto catastrofico comprendiamo la fuga dei medici urgentisti». E sulla Medicina d'urgenza aggiungono: «La situazione rischia di aggravarsi ulteriormente: alla direzione strategica il compito di arginare una situazione già drammatica».