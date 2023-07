Avellino: dramma in centro, donna trovata morta in casa

In meno di 24 ore si consuma in Irpinia un altro dramma della solitudine. Una donna di 71 anni è stata rinvenuta priva di vita all’interno della sua abitazione nella centralissima via Del Gaudio ad Avellino.

Sono stati i vigili del fuoco a fare la macabra scoperta dopo la richiesta di intervento da parte di amici e vicini che non riuscivano a mettersi in contatto con l’anziana. Una volta saliti al primo piano dello stabile, i caschi rossi hanno rinvenuto il corpo della donna.