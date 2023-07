Dramma della solitudine, donna trovata morta in casa

Dramma della solitudine a Montemarano. Una donna è stata trovata morta all'interno della sua abitazione. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montella è intervenuta nel comune di Montemarano in contrada Canali, per un soccorso ad una anziana. Sono stati i vicini a lanciare l'allarme. Una volta entrati nell'abitazione, i caschi rossi hanno trovato la settantenne, che abitava da sola, priva di vita. Il decesso è stato constatato dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi di propria competenza.