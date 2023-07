Perde l'eredità quando muore il patrigno: lui aveva cambiato il testamento e lasciato tutto alla donna delle pulizie

La madre le aveva promesso che col tempo avrebbe ereditato tutti i suoi beni. E anche quando sua madre è morta nel 2012, lasciando le sue proprietà al patrigno, Janice Chapple, 74 anni, era sicura che un giorno avrebbe ottenuto l'eredità. Quando l'uomo è morto, la donna è rimasta sconvolta nell'apprendere che lui aveva lasciato tutti i beni di famiglia, compresa la sua casa, alla sua donna delle pulizie. All'insaputa di Janice, l'uomo aveva riscritto il testamento. Cambiando così per sempre la sua vita.

Il testamento

La donna si è trovata dunque tagliata fuori dall'eredità di sua madre e le è stato detto che se voleva provare a recuperare parte dei beni di famiglia, avrebbe dovuto partecipare ad un'asta.

I Chapples fanno parte di un numero crescente di famiglie aggrovigliate in aspre controversie sull'eredità. Il trasferimento patrimoniale diventa particolarmente complicato in questi casi, e quindi contestabile, sia dove i testamenti sono stati riscritti – sia dove non sono stati riscritti.

Le controversie

Si stima che in una famiglia su tre nel Regno Unito i genitori si sono risposati dopo aver avuto figli con un ex partner. Ma quasi la metà di questi non ha aggiornato il proprio testamento dopo aver divorziato, risposato, oessere diventato genitore adottivo - affermano i dati visti da The Mail on Sunday.

Un aumento del valore delle proprietà sta portando alla crescita delle controversie ereditarie poiché la posta in gioco è più alta che mai. Si prevede che più di 5,5 trilioni di sterline passeranno da una generazione all'altra nei prossimi 30 anni, secondo le proiezioni dell'amministratore immobiliare del Kings Court Trust e del Center for Economics and Business Research.