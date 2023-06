Solofra: sequestrata conceria abusiva, scarichi nel fiume Sarno

Esercitava l'attività produttiva senza avere alcuna autorizzazione. Una conceria di Solofra, in provincia di Avellino, è stata posta sotto sequestro dai carabinieri forestali della Stazione di Serino nell'ambito dei servizi di monitoraggio e repressione dell'inquinamento del fiume Sarno e dei suoi affluenti. I militari hanno anche contestato all'azienda conciaria l'emissione illegale di fumi in atmosfera. L'imprenditore è stato denunciato alla Procura di Avellino per violazioni ala normativa ambientale.