Oltre 50 appuntamenti per l'Avellino Summer Festival. Dal concerto di Rosa Chemical di lunedì scorso a quello dei Cugini di Campagna del 10 settembre a Rione Mazzini, attraversando tutti i generi. Lo scorso weekend sono andati in archivio la Notte bianca del commercio, i concerti di Tony Cicco e Formula 3, Simone Pastore e lo show de I Ditelo voi.

Ed allora eccoli tutti i nomi, rassegna per rassegna e giorno per giorno. Il cartellone dei big: Geolier (2 agosto, Campo Genova), Rhove (4 agosto, San Tommaso), Michele Zarrillo (5 agosto, Picarelli), Daniele Silvestri (12 agosto, Borgo Ferrovia), Tananai, Achille Lauro, Gaia, Disco Club Paradiso, Matteo Romano e Frada (16 agosto, Piazza Libertà), Carl Brave (19 agosto, Valle), Coma Cose (26 agosto, Rione Parco), Cugini di Campagna (10 settembre, Rione Mazzini). Jazz in Piazza Duomo: Vanessa Tagliabue Yorke (8 agosto), Vittorio Silvestri con il Trio Rea (9 agosto), Davide Cerreta Hammond Trio (10 agosto). Etno/Folk in Piazza Kennedy: 'A Lumanera (2 agosto, San Tommaso), I Malamente (4 agosto), 'A Lumanera (11 agosto), Riforma popolare (18 agosto), Zeketam (25 agosto). Omaggio ai grandi cantautori in Piazza Libertà: Erminio Sinni (6 agosto), Carmen Russo & Enzo Paolo Turchi con il Raffaella Carrà Tribute (13 agosto), Sandro Presta omaggio a Califano (20 agosto), Nientedimeno Swing Band omaggio a Carosone (27 agosto). Cantanti irpini in Piazzetta Agnes: Berlino '84 (5 agosto), Marcello Apicella (12 agosto), Fix Live music (19 agosto), Relmi Bros (Piazza Libertà, 26 agosto) Nico Showman (al Roseto, 8 e 10 agosto). Nada mas Summer Fest 2.0 in Piazza Libertà: Barbara Tucker (25 agosto), Alaia & Gallo (26 agosto), Franky De Angelis (27 agosto). Napoli e dintorni in Piazzale San Ciro: Trio Buonavita/Fusco/Errico (4 settembre), Omaggio al belcanto e a Caruso (5 settembre), R4s live special con Ernesto Vitolo (6 settembre), Luca Pugliese One man band (7 settembre), Silvano Santacroce (8 settembre). Cabaret: Simone Schettino (6 agosto, Picarelli, apertura di Eugenio Corsi), Biagio Izzo (24 agosto, Bellizzi Irpino, apertura di Carlo Maria Todini) ed infine Ciro Giustiniani e Pasquale Palma (9 settembre, Rione Mazzini). Cinema all'aperto nel Piazzale dell'ex Eliseo: Il grande dittatore (19 agosto), L'innocent (20 agosto), Laggiù qualcuno mi ama (21 agosto), Kill me if you can (22 agosto). Teatro nel Parco del Teatro Gesualdo: Il matrimonio mancato di Stefania De Ruvo (18 agosto), Anfitrione da Plauto (31 agosto), Oltre il vento Clan H (1 settembre), Scherzi di Cechov (2 settembre), Coriolis effect (3 settembre).