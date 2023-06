Montoro: tabacchi svaligiato in pieno giorno, rubati sigarette e gratta e vinci

Furto in pieno giorno alla rivendita di tabacchi di via Municipio a Torchiati di Montoro. I ladri hanno agito durante l’orario di chiusura tra le 13 e le 15. Sono state sottratte tutte le sigarette presenti sugli espositori e le stecche custodite nel deposito. I malviventi hanno rubato anche i gratta&vinci, oltre ai soldi contenuti nella cassa. Il bottino non è stato ancora quantificato, ma è comunque importante. I ladri prima di scappare hanno portato via le telecamere di videosorveglianza dell’esercizio commerciale. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Solofra, agli ordini del capitano Gianfranco Iannelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA