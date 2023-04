Pestato a sangue nella notte tra Pasqua e Pasquetta a viale Italia. Un ragazzo rumeno di 28 anni è stato aggredito con calci e pugni da tre giovani irpini, di età compresa tra i 30 e i 35 anni.

Sono di Aiello del Sabato e di Serino. Sono stati identificati e denunciati.

Il 28enne ha dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere per le ferite riportate. Aveva il volto tumefatto. Ha rimediato una prognosi di dieci giorni. L'episodio si è verificato ancora una volta nella zona della movida cittadina.

APPROFONDIMENTI Il sindaco Cardillo a cena con gli afghani Schianto dopo il pranzo di Pasquetta, anziana intrappolata nell'auto Avellino, picchiato a sangue nella strada della movida

Il pestaggio è avvenuto nei pressi di un locale della zona, che al momento dell'aggressione era chiuso. Sono stati alcuni ragazzi che transitavano in viale Italia, intorno alle 2, a notare la sequenza di colpi sferrati all'indirizzo del romeno che era finito a terra. Nonostante ciò, i tre non hanno fermato la loro furia.

Le urla dei giovani hanno bloccato gli aggressori. La vittima è stata soccorsa. È stata allertata un'ambulanza che è giunta sul posto. Allertata anche la Polizia.

Due pattuglie della Sezione Volanti della Questura hanno raggiunto il luogo dell'aggressione poco distante dalla piazzetta della chiesa di San Ciro.

Dal racconto dei testimoni, gli agenti sono riusciti a identificare i tre aggressori che sono residenti ad Aiello del Sabato e Serino. Stavano provando a dileguarsi, ma sono stati subito bloccati. Hanno provato a opporre resistenza. Non hanno voluto, infatti, fornire le loro generalità.

La professionalità dei poliziotti ha evitato che la situazione degenerasse e ha spinto i tre a dichiararsi. Per loro è comunque scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e minacce. Pare che fossero ubriachi, così come la vittima dell'aggressione.

I poliziotti stanno cercando di capire le ragioni che hanno scatenato tanta violenza. Pare ci sia stata una lite tra la vittima e i tre uomini che poi è degenerata nella violenta aggressione.

Provvidenziale, dunque, l'allarme lanciato dei giovani automobilisti che si sono trovati a transitare in zona in piena notte. Questo ha permesso di bloccare la furia degli aggressori e di far arrivare sul posto gli agenti della Sezione Volanti e un'ambulanza del 118.

Il romeno 28enne, dopo le prime cure dei sanitari del 118, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Moscati. Qui, è stato medicato e sottoposto a tutti gli accertamenti diagnostici necessari per verificare eventuali lesioni interne. Ha dunque rimediato una prognosi di dieci giorni.

Ancora una volta questa fetta di città, tra via de Concilij, viale Italia e traverse del viale alberato finiscono al centro di notizie di cronaca a causa della movida violenta. E questo nonostante i controlli da parte delle forze dell'ordine. Monitoraggio che è stato irrobustito per le festività pasquali, come stabilito nel corso dell'ultima riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Paolo Spena. Il pestaggio dell'altra notte segue di qualche settimana la lite tra ragazzine lungo via de Concilij. Una 17enne venne colpita ripetutamente da altre coetanee, anche in quel caso mentre era a terra e non poteva difendersi.