© RIPRODUZIONE RISERVATA

Truffatori in azione a Chiusano San Domenico , in provincia di Avellino: vittima una ottantenne. L'anziana questa mattina ha ricevuto una telefonata da un giovane il quale, spacciandosi per suo nipote, le ha chiesto di ritirare un pacco a lui destinato previo il pagamento di 4.500 euro. Nel contempo un complice si è presentato a casa della vittima. L'anziana gli ha consegnato 1.800 euro in contanti per quel plico che alla fine è risultato contenere solo una risma di carta per stampante. Quindi si è dato alla fuga. Insospettita, l'anziana ha contattato il familiare. E solo a questo punto non ha avuto alcun dubbio del raggiro in cui è incappata. A questo punto ha chiesto aiuto ai carabinieri. I militari della stazione di Montella sono alla ricerca del truffatore.