Vaccini Covid ad Avellino, centri chiusi: domenica senza iniezioni

In attesa di avviare le somministrazioni delle terze dosi e con le seconde inoculate a ben oltre la metà della popolazione, in Irpinia la campagna vaccinale anti-covid segna il passo e oggi i centri sparsi sul territorio, vista la carenza di domanda, resteranno chiusi. Dall'Asl di Avellino non fanno mistero che una domenica di stop serve a razionalizzare i costi. Tenere in piedi un turno con un medico, un infermiere e un amministrativo,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati