Domenica 26 Maggio 2019, 21:07 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2019 21:11

È Luigi De Nisco il primo sindaco eletto in Irpinia mentre sono ancora in corso le operazioni di voto. De Nisco, sindaco uscente di Venticano (Avellino) era l'unico candidato e aveva come avversario il quorum. Alle 18:30 aveva votato la metà più uno degli elettori. La percentuale dei votanti, alle ore 19:00, ha fatto registrare il 58%.