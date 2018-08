CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 26 Agosto 2018, 12:00

FLUMERI - «Eventuali comunicazioni arriveranno solo dal consiglio di amministrazione e dopo un confronto tra tutti i soci». Il presidente della Industria Italiana Autobus Stefano Del Rosso sceglie il silenzio: nessuna replica al duro attacco arrivato dal Ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio.«Il governo aveva evidenziato il vice premier in un post su Facebook - sta lavorando per evitare di tornare alla stessa situazione in cui siamo oggi, con una proprietà che ha ricevuto finanziamenti, attraverso un accordo con Invitalia, per effettuare investimenti e rilanciarsi, optando, invece, per scelte differenti con il trasferimento della produzione al di fuori dei confini nazionali». Del Rosso ha sempre ribadito gli sforzi posti in essere, evidenziando gli ostacoli sul percorso della società chiamata a gestire il polo unico nazionale di produzione degli autobus.