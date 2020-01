Duplice giallo fino al pomeriggio di ieri su un incendio sviluppatosi nel vano motore di un'auto in sosta nella notte in via Intorcia, la strada che collega via Avellino e via Pacevecchia. Infatti solo in quel momento si è riusciti a rintracciare il proprietario dell'auto e ricostruire anche le cause del rogo dovuto ad un guasto elettrico.



L'allarme era scattato intorno alle quattro. Uno degli abitanti di una serie di villette a schiera che insistono in via Intorcia ha telefonato alla centrale dei vigili del fuoco dopo aver notato che in una delle piazzole lungo l'arteria un'auto, una Lancia Lybra, era avvolta dalle fiamme. Sul posto sono subito giunti i caschi rossi del comando provinciale che hanno domato prontamente le fiamme divampate nel vano motore. Un intervento provvidenziale che ha impedito il propagarsi delle fiamme anche ad altre tre vetture in sosta nelle vicinanze.



LE INDAGINI

I primi accertamenti svolti dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Benevento intervenuti sul posto hanno permesso di stabilire che il proprietario dell'auto non abitava in via Intorcia o nelle vie adiacenti. Infatti la Lybra risultava di proprietà di un uomo di 58 anni residente al rione Libertà. Tra l'altro sul sedile posteriore della auto vi erano degli abiti d altri oggetti personali cosa che aveva fatto presupporre che il veicolo era stato lasciato sul posto da qualcuno che aveva fretta di abbandonarlo.



Le ricerche sono andate avanti per alcune ore, sembrava che il proprietario si fosse volatizzato. Poi nel pomeriggio la svolta. L'auto è di proprietà di un infermiere ed era stata lasciata a pochi metri dall'ospedale «Rummo».



L'infermiere ascoltato dai carabinieri ha potuto così chiarire il mistero. L'auto, immatricolata nel 2004, negli ultimi tempi aveva palesato guasti all'impianto elettrico e nonostante una recente messa a punto nella tarda serata di giovedì aveva creato nuovi problemi. Da qui la decisione di abbandonarla lungo via Intorcia. Poi dopo qualche ora il probabile guasto all'apparato elettrico avrebbe provocato il rogo. In ogni caso anche se dovuto a cause accidentali quello dell'altra notte è secondo rogo dall'inizio dell'anno. Il giorno di Capodanno alla periferia di Colle Sannita erano rimasti coinvolti in un incendio un caravan e un'auto lasciati in sosta davanti a un'abitazione. Anche in questo caso sembra che la causa fosse legata a un guasto all'impianto elettrico del caravan. Le fiamme poi si sarebbero propagate alla vettura parcheggiata vicina.



e.m. © RIPRODUZIONE RISERVATA