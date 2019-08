CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 22 Agosto 2019, 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BUCCIANO - Saranno i carabinieri della stazione di Airola, assieme agli uomini della compagnia di Montesarchio, a dover chiarire le dinamiche dell'incendio che nella tarda serata di martedì ha distrutto a Bucciano una tettoia costruita a copertura di un deposito e adiacente l'abitazione dei proprietari. Da capire, infatti, la natura del rogo.Le fiamme in via Cerzito, in una zona periferica del centro della Valle Caudina, sarebbero divampate nella prima serata, intorno alle 21. Ad accorgersi dell'incendio, che stava distruggendo la copertura del deposito sarebbe stato un cittadino, il primo a lanciare l'allarme. Raggiunti dalla richiesta di soccorso, sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco del distaccamento della vicina Bonea, al lavoro per tutta la serata per spegnere l'incendio, ed i Carabinieri della stazione di Airola. Sono stati quindi i militari dell'Arma che, dopo i rilievi del caso, hanno avviato l'attività investigativa.